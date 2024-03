Il Teatro Bolivar si tinge di "Blu infinito" con l'Evolution Dance Theater

Dalla danza all'illusione, dall'acrobazia alla magia. A Napoli arriva l'Evolution Dance Theater creato nel 2009 dall'unione artistica dei direttori e coreografi Anthony Heinl ( ex Momix ) e Nadessja Casavecchia.

Il palcoscenico del Teatro Bolivar ospiterà, venerdì 5 aprile alle 21, il nuovo show della compagnia dal titolo “Blu infinito”.

Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l'incredibile tecnologia del Light Wall, uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo, che grazie ai suoi studi in chimica e fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia.

ll blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, cambia di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio.

Il pubblico ancora una volta sarà catapultato in un mondo in cui non esistono limiti all'immaginazione. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi della compagnia.

Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.