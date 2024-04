«Impossibile» di Erri De Luca in scena al Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli

«Impossibile» è lo spettacolo che andrà in scena in prima nazionale al Ridotto del Mercadante giovedì 18 aprile con repliche fino a domenica 28, prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale con la regia di Italo Spinelli dal romanzo omonimo di Erri De Luca pubblicato da Feltrinelli nel 2019 – è la storia di un interrogatorio che si trasforma in un dialogo su una stagione della storia italiana. Un giovane magistrato interroga un uomo anziano che ha scontato tanti anni in carcere per motivi rivoluzionari.

Nel dialogo emergono le ragioni, i sentimenti, le giustificazioni che portano un essere umano a impegnare la propria vita in maniera definitiva. Si parla al presente di un passato irrisolto, ambiguo, di scontri divenuti fatali tra una generazione e lo Stato.

Il magistrato adesso sembra non aver dubbi, chiede solo per avere conferma di quello che lui crede di sapere già. L’imputato è sospettato di omicidio, camuffato da incidente, avvenuto in alta montagna. La vittima era collaboratore di giustizia che aveva contribuito, quarant’anni prima, all’arresto dell’imputato e di numerosi suoi compagni. E’ stata solo una coincidenza o una premeditazione la presenza di entrambi su quello stretto sentiero sdrucciolevole? In mezzo ci sono le lettere d’amore che l’imputato, in stato d’isolamento, scrive alla sua compagna lontana, e che raccontano il suo altro versante, la vita iniziata da quando ha incontrato lei.

Una storia a due voci, che costringe chi è in scena e il pubblico ad accostarsi fisicamente ad un ascolto serrato, essenziale, alla ricerca di parole e momenti di verità.

In scena gli attori Elia Schilton nel ruolo dell’Imputato, Fausto Cabra in quello del Giudice, Antonio Turco in quello dell’Avvocato.

Le scene e i costumi sono di Elisabetta Di Pisa; il disegno luci di Carmine Pierri; assistente alla regia è Manuel Di Martino.

Durata dello spettacolo: 1h e 40’ senza intervallo.

Info: www. teatrodinapoli.it

Biglietteria: tel. 081.5513396 | e_mail: biglietteria@ teatrodinapoli.it