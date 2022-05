«Memorie di regina», nel chiostro di Santa Chiara uno spettacolo dedicato alla regina di Napoli Maria Cristina di Savoia

l 14 e 15 maggio 2022 ore 20.30 presso il monastero di Santa Chiara e il chiostro maiolicato è in programma uno spettacolo in onore della Beata Maria Cristina di Savoia, (1812-1836) regina di Napoli moglie di Ferdinando II di Borbone morta nel 1836 per i postumi del parto. e sepolta presso il Pantheon dei Borboni nella Basilica di Santa Chiara.

Nel complesso monumentale francescano sono custodite alcune sue reliquie e i documenti della beatificazione. È stata dichiarata Beata dalla chiesa cattolica nel 2014. Era molto amata dal popolo napoletano per la sua personalità caritatevole, solidale e magnanima. Veniva chiamata la “Reginella Santa”. Il progetto artistico che si presenta prevede un evento inedito che coinvolge giovani talenti musicali, scenografi e costumisti, uno scritto teatrale inedito, costumi realizzati ad hoc e coinvolgimento di giovani ballerine. Il tutto è basato sulla ricerca storica e delle fonti con rifermenti all’attualità e ai temi sociali rilevanti. Si pensa di apportare un contributo originale alla valorizzazione e alla memoria di questa regina, sottolineando l’aspetto umano e “materno” e ponendo l’accento sull’importanza delle istituzioni al servizio della società. L’importanza del ruolo della donna e della necessità di riflettere sul ruolo della politica intesa come “buon governo”.

“Memorie di regina” è un evento spettacolare curato dalla Biblioteca e Progetto Sonora con Testo e mise en espace Fulvia Serpico con Francesca Morgante nei panni della Reginella, Lucia Viglietti e Alessia Russo le due splendide danzatrici, con la “Sonora Chamber Orchestra”diretta dal M° Giuseppe Galiano e la direzione artistica del M° Eugenio Ottieri Costumi e scenografie a cura di Flavia Gemma Fusco con il supporto dell'artista Lavinio Sceral e l'aiuto costumista Gennaro Orientale Caputo narratrice Luana Martucci, progetto grafico Rosa Barone. La parte musicale prevede oltre a musiche di Gabriel Faurè e Richard Wagner la prima esecuzione in tempi moderni di un elogio funebre musicale di anonimo, scritto ed eseguito nel 1836 in occasione della morte di Maria Cristina di Savoia.

Il raro manoscritto musicale, trovato recentemente nella storica Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, sarà eseguito dalla Sonora Chamber Orchestra, ensemble composto da giovani musicisti del San Pietro a Majella. L’orchestra sarà diretta dal M° Giuseppe Galiano e la produzione musicale sarà a cura dell’associazione Progetto Sonora che, con la direzione artistica del M° Eugenio Ottieri, è partner progettuale. Lo scopo, oltre quello di parlare della figura storica di Maria Cristina ed omaggiarne la memoria, è quello di riprendere una produzione artistica a sostegno dei talenti creativi e fare Cultura con professionalità e consapevolezza offrendo uno spettacolo originale e di qualità. Si tratta di un “esperimento” inedito per il luogo che lo ospita e che mette insieme lo spirito costruttivo della proposta culturale perché crediamo che l’Arte e la Bellezza, sotto ogni declinazione, possano essere la spinta per la definizione di un futuro migliore. Presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara organizza per l'occasione, visite guidate speciali con apertura straordinaria dei luoghi più nascosti a partire dalle ore 18 ogni mezz'ora.

Per info e prenotazioni 3703564165/3273967141; betimeuti@gmail.com