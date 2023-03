Napoli: al Teatro San Carlo arriva una serata dedicata al Lieder

Domenica 2 aprile, alle ore 18:00 si esibiranno il soprano Marilena Ruta, assieme a Roberto Moreschi al pianoforte e Stefano Bartoli al clarinetto, in una serata di Lieder. Il programma prevede l’esecuzione dei brani: “Der Hirt auf dem Felsen” per soprano, clarinetto e pianoforte, di Franz Shubert; “Sei Lieder Tedeschi” per soprano, clarinetto e pianoforte Op. 103 di Louis Sphor e “Sehr behaglich. Wir geniessen die himmlischen Freunden” per soprano, clarinetto e pianoforte dal quarto movimento della Sinfonia N. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler.

Dunque un concerto che introduce il pubblico al secolo d’oro del lied romantico, da Schubert a Mahler, equivale allo «schiudersi di uno spazio interiore, dove si avverte l’elastico respiro dell’etere: la sua storia è un capitolo inevitabile di quel colossale romanzo entro cui Novalis sentiva svolgere la nostra vita»: così scriveva Mario Bortolotto nel suo classico libro Introduzione al Lied romantico del 1962.

Dunque il lied come “compagno segreto” che accompagna tutta l’evoluzione della musica europea, e in particolare tedesca, nella sua trasformazione ottocentesca. Si proverà a seguire le tre tappe proposte dal percorso esemplare di questo concerto, attraverso la presenza molto significativa del clarinetto accanto al pianoforte e naturalmente alla voce.