«Campania teatro festival» al Politeama con Marina Otero

L'8 ed il 9 settembre alle ore 21, al teatro Politeama di Napoli debutterà «Fuck me» di Marina Otero.

La regista argentina, attraverso lo spettacolo, si propone di esplorare i dettagli che possono essere conservati medinte il corpo, elemento di purificazione per trasformare il proprio ego in un atto d'abbandono e dono verso l'altro.

«Tutto il mio lavoro consiste in una sorta di ritorno all’infanzia, nell’incontrare la bambina che ero, che taceva perché non sapeva come essere, come sentirsi a proprio agio. Mi ritrovavo a esercitarmi a fare coreografie con i miei cugini. Nelle mie creazioni mi interessa cercare un’identità tra autore, narratore e protagonista, che diventi non solo un atto narcisistico, ma anche un sacrificio offerto al pubblico» - questo il commento della performer.