Teatro dei piccoli è Open Air: laboratori e spettacoli per crescere

Racconti, animazione, fiabe e musica per bambini nei nuovi appuntamenti in programma, sabato 10 e domenica 11 settembre per “Open air Autunno 2022” nella pineta del Teatro dei Piccoli di Napoli. La rassegna è organizzata, nell’ambito del progetto “Campania è”. Negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro, sabato 10 alle ore 10.30 e domenica 11 settembre alle ore 16 in programma c’è il laboratorio dedicato che precede la messinscena di “Gocce, Liocorni e Arcobaleni” un’animazione per bambini e adulti di e con Claudio Milani della compagnia Momom. «Lo spettacolo – sottolinea l’autore ed interprete – sancisce l’incontro fra racconto e animazione per una coinvolgente festa di grandi e bambini alla scoperta di giochi semplici e di grande impatto visivo ed emotivo. Ad ogni bambino sarà consegnato un “dirigibile” lungo due metri e mezzo per creare tutti insieme un intenso momento di festa e divertimento».

Ancora sabato 10 tornano in scena “Le favole della saggezza” di Fedro, Esopo e La Fontaine, riscritte dall’autrice e regista Giovanna Facciolo per la compagnia I Teatrini. Ai piedi di un bellissimo albero prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà: La volpe e l’uva, La volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il lupo e la gru. Domenica 11 inizia la programmazione musicale di Progetto Sonora con il concerto-laboratorio guidato da Salvatore Prezioso e Francesco Ruoppolo intitolato “Alla scoperta dello strumentario ritmico”. «Maracas, claves, triangoli, tamburi, ma anche glockenspiel, xilofono, boomwhackers ed altri magici strumenti – aggiungono i musicisti - vengono qui usati per avvicinare i piccoli alla musica, in questo caso specifico al ritmo musicale, libero o strutturato, associato alla voce e al movimento». In caso di maltempo gli spettacoli ed i laboratori saranno spostati all'interno del teatro. La prenotazione è obbligatoria a 3270795871 o 3333542754 (anche whatsapp) e info@teatrodeipiccoli.it. Il biglietto costa 8 euro con possibilità di Card a 5 o 10 ingressi.