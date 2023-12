Napoli, al Teatro Instabile “Polveri Condominiali” di Autiero con Gina Perna

“Polveri condominiali” di Franco Autiero con Gina Perna per la regia di Tonino Di Ronza va in scena al Teatro Instabile Napoli da venerdì 8 a domenica 10.

In scena “La voce del doppio” come anticipa nel libretto di “Polveri condominiali” Franco Cuomo critico e studioso dell'intera opera drammaturgica di Franco Autiero.

Amelia-Amalia si alterna in feroci e lucide considerazioni sull'umanità vomitando sul pubblico espressioni in dialetto vernacolare nella distorta lingua contaminata dal vivere sociale quotidiano in un microcosmo visionario/noire assurdo.

«Recuperando la primitiva idea del monologo, la mia messa in scena vive attraverso l’unica protagonista, la paranoia ossessiva volta alla schizofrenia causata dalla sua misera esistenza vissuta nel suo angusto e claustrofobico territorio del condominio.»

«Gabbia e prigione lo spazio buio e nero di Amelia-Amalia, anticipatrice di luttuosi presagi, dove il filo conduttore delle storie che si intrecciano “vivono” nelle immaginarie polveri vaganti velenose che danneggiano e innervosiscono, restituendo al personaggio colore ed espressività.

Ma tutto questo non si saprà mai, lasciando al pubblico le amare considerazioni di una esistenza vuota e priva di riferimenti e di speranze.»

Le basi musicali che incisivamente sostengono la drammaturgia, si innestano nel brano “Aprite le finestre” interpretato da Franca Raimondi, come preludio alla vicenda trasformandosi in una metamorfosi compositiva dissonante e sottolineando l’ inquietudine e le emozioni scaturite dal personaggio.