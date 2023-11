Barbascura X sold out al Teatro Acacia: bissato il successo della scorsa stagione

Si può raccontare l'amore attraverso il regno animale? Secondo Barbascura X è il modo migliore per farlo. Il divulgatore scientifico più famoso ed apprezzato d'Italia arriva anche a Napoli al Teatro Acacia per uno spettacolo esclusivo in grado di fondere scienza, comicità e conoscenza in un mix perfetto capace di appassionare anche il pubblico meno “vicino” ed appassionato di questo tipo di argomenti.

Presenza fissa sui social ormai da anni grazie a rubriche (ad esempio Scienza Brutta) che puntano a raccontare il mondo animale e a sfatare fake news, Barbascura è, con molta probabilità, uno dei personaggi del mondo di youtube più trasversali capace di catturare l'attenzione sia dei più giovani che dello spettatore più maturo e meno avvezzo a questo tipo di comunicazione così immediata. Lo spettacolo «Amore Bestiale» previsto al Teatro Acacia il prossimo 12 dicembre è già sold out e, sicuramente, riuscirà a rendere il mondo della scienza più fruibile e divertente anche per le nuove generazioni.

Pugliese di nascita, Barbascura X è un chimico, stand up comedian, youtuber e divulgatore scientifico tra i più influenti del panorama web italiano. La sua capacità di proporre in maniera irriverente anche temi meno mainstream del mondo animali, lo ha reso un punto fisso del panorama divulgativo italiano che lo ha conferito anche dell'onore di ricevere il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi grazie al grande contributo dato nel settore.

La sua principale rubrica, Scienza Brutta, raccoglie ad ogni episodio milioni di visualizzazioni da parte di giovani interessati al mondo animale e al modo in cui questo vasto “universo” funziona. Dopo il primo video della serie pubblicato 7 anni fa, l'ascesa di Barbascura X è stata veloce ed immediata.

Oltre alla sua carriera da divulgatore, è anche un apprezzato autore e, soprattutto, ricercatore. Parallelamente al progetto Scienza Brutta, sul secondo canale youtube, il divulgatore propone diversi speciali sempre incentrati sul mondo animale e sullo sfatare miti e fake news che circolano sui social. Uno dei più recenti ha visto al centro lo spinoso caso del granchio blu che, la scorsa estate, ha infestato i mari dell'Adriatico.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno alla Casa della Musica, Barbascura X torna a Napoli con l'apertura del suo nuovo tour teatrale «Amore Bestiale», da lui stesso preannunciato, «non adatto ai più piccoli». Lo spettacolo, infatti, esplorerà il mondo della sessualità animale senza censure puntando sull'elemento comico e assurdo che caratterizza diverse specie. Proprio come il Scienza Brutta, Barbascura si farà voce e guida di uno spettacolo comico ma che riuscirà ad arricchire le conoscenze del pubblico. Un modo, moderno, anticonvenzionale e irriverente di fondere il mondo scientifico con lo stand up comedy senza che, ciò che si sta guardando, risulti noioso o, in qualche modo, monotono.