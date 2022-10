Teatro Totò, in scena lo spettacolo «Lezioni di napoletanità» da venerdì 28 novembre

Apertura di stagione in grande stile per il che da venerdì 28 novembre alle 21.00 propone il trio composto da Alan De Luca, Lino D'Angiò e Amedeo Colella con lo spettacolo “Lezioni di napoletanità”. Per il pubblico della sala di via Frediano Cavara a Foria diretta da Gaetano Liguori, fino a domenica 6 novembre, il primo congresso internazionale di cultura napoletana e di napoletanità. Ovvero il modo di essere e di pensare e di comportarsi del popolo napoletano; il modus vivendi e il modus operandi di questo piccolo gruppo di cittadini del mondo che ha avuto la fortuna di essere nato all’ombra del Vesuvio, «anzi -precisano gli autori- al sole del Vesuvio».

Alan De Luca e Lino D’Angiò ideatori del programma cult Telegaribaldi incontrano lo scrittore Amedeo Colella. Tra i racconti (paraustielli) e aneddoti sulla storia napoletana raccontati in maniera accattivante e divertente da parte di Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei. Il risultato è uno spettacolo esilarante con un ritmo incessante per un viaggio tra storia e risate. In scena, i tre congressisti, in abito da docenti universitari, sono i protagonisti di una lectio magistralis singolare e senza precedenti.