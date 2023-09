Orto Botanico di Napoli: arriva lo spettacolo “Nello specchio di Biancaneve”

“Nello specchio di Biancaneve”, scritto e diretto da Giovanna Facciolo è il nuovo appuntamento in rassegna, sabato 30 settembre (alle ore 11, repliche anche domenica 1, sabato 7 e domenica 8 ottobre), alla 28esima edizione delle Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico.

In scena gli attori Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello (con i costumi di Iole Cilento) inviteranno i piccoli spettatori ad un singolare viaggio nel magico mondo dei Fratelli Grimm e dei loro tantissimi personaggi, da Biancaneve a Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, fino a Rosaspina.

Continua così la programmazione della rassegna teatrale ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli.

"Nello specchio di Biancaneve", tratto dalle favole più celebri dei due grandi scrittori e linguisti tedeschi, presenta un allestimento itinerante nel magnifico scenario del parco napoletano. Qui, l’autrice e regista Giovanna Facciolo immagina una nuova storia non per Biancaneve ma per il suo Specchio. «Stanco e disgustato dalla vuota domanda della crudele regina, reiterata da secoli di letteratura – sottolinea l’autrice e regista - il meschino si ribella alla sua immobile schiavitù e, abbandonando la fiaba, fugge lontano cercando riparo e nuovi stimoli vitali tra gli alberi dell’Orto Botanico.

Ed è qui che lo incontrano i piccoli spettatori che insieme a lui percorreranno i magici sentieri alla ricerca di nuove storie da vivere e raccontare».

Guidato dall’esuberante Specchio (interpretato da Raffaele Parisi) il pubblico incontra e fa conoscenza con alcuni tra i personaggi più noti delle favole di Jacob e Wilhelm Grimm: Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Rosaspina.

«Tutti insieme saranno testimoni preziosi di questo “andar per fiabe” – conclude Giovanna Facciolo – che, alla fine, è un delicato e divertente viaggio di educazione ai sentimenti, un percorso che sollecita tutti, piccoli e adulti, ad agire per il bene contro il male e a saper scegliere da che parte stare».

La rassegna continua con "Senza Gatto né stivali” che ambienta negli spazi del magnifico giardino napoletano di via Foria, la favola del “Gatto con gli stivali” a partire dalla celebre versione scritta nel 1697 da Charles Perrault (14 e 15, 21 e 22 ottobre), “Nel regno di Oz” da Frank Baum (28 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre), per finire con “Il popolo del bosco” di Giovanna Facciolo (11 e 12, 18 e 19 novembre).