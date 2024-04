Peppe Servillo & Solis String Quartet in «Carosonamente» al Nest

Peppe Servillo e i Solis String Quartet sono i protagonisti di "Una serata al Nest con..., il format proposto dal teatro di via Bernardino Martirano a San Giovanni che vede gli artisti esibirsi ma anche dialogare col pubblico del Nest.

Peppe Servillo & Solis String Quartet (Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone e Antonio Di Francia) portano in scena, domenica 7 aprile alle 18, un nuovo concerto, questa volta interamente dedicato a Renato Carosone dal titolo "Carosonamente".

«Si ride con le canzoni, ma non solo, Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. - dice Servillo - Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso.

Egli ci porta lontano, sbagliando volutamente strada, per un imprevisto musicale e di parola, noi lo seguiamo sperando di non fare danni, magari ci travestiamo e fra di noi non ci riconosciamo».

In scaletta, dai classici “”Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconici del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘ e nove”.