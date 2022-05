La Repubblica della Tarantella con Perzechella & Capitano in Irpinia

La "Repubblica della Tarantella" è l'evento stagionale conclusivo di un percorso iniziato in questa primavera, con la fortunata formula "Furnacella & Tarantella", da Perzechella & Capitano, alias Pina Andelora e Angelo Picone, in Villa Viscione di Roccabascerana, in Irpinia. La vulcanica coppia Napoletana, dopo la delusione per la chiusura del loro Teatrino di Via Santa Chiara in Napoli, hanno accettato l'invito di Stefano Viscione, di continuare la loro attività nella sua storica villa del '700 situata al centro della ridente località Irpina. Di fatto eletta sede operativa della loro Associazione "Perzechella & Vico Pazzariello APS ", mantenendo quella legale presso il basso di Vico Pazzariello 11, in Napoli, dove continuano le loro attività turistiche/culturali. Sede che pure hanno dovuto difendere dagli attacchi speculativi e gli ingiusti tentativi di sfratto, che paradossalmente la coppia ha subito dopo il loro "Panaro Solidale", divenuto nel mondo simbolo di speranza e amore solidale in pieno lockdown pandemico.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Napoli, torna il teatro delle «guarattelle» dopo un anno... SOS CULTURA «Salviamo il Teatrino di Perzechella», nel cuore di...

La "Repubblica della Tarantella" chiude quindi, con una tre giorni di incontri, laboratori e concerti, il ciclo dedicato a questa forma di arte popolare, nella prospettiva futura di organizzare varie iniziative ed incursioni, nel teatro, nell'arte figurativa/contemporanea e altri generi musicali.

Il programma della "Repubblica" visibile in dettaglio sui social di @villa_viscione prevede la partecipazione di artisti provenienti prevalentemente dall'area Irpina, come precisa direzione artistica, nella visione futura di creare ponti, reti e collaborazioni tese ad esaltare le tante eccellenze del territorio.

Non a caso il programma si avvale di collaborazioni con agriturismi e realtà enogastronomiche del posto, con la prospettiva di allargare sempre di più il raggio di azione e proporre a turisti e viaggiatori, che si intende "dirottare" sul territorio dal bacino Napoletano, ormai in sofferenza per il troppo carico di domanda, una offerta nella quale si esalti la bellezza e il gusto di una Terra che ha tanto da offrire e far vedere.

La "Repubblica della Tarantella" si avvale della partecipazione di Valerio Ricciardelli, Sergio Santalucia, Peppe Mauro, Carlo Preziosi, Erminia Barbieri, il gruppo musicale VIENTETERRA e tanti altri ospiti a sorpresa che verranno a dare man forte agli Artisti Residenziali di Perzechella e Vico Pazzariello. La disponibilità dei posti è limitata ed è necessaria la prenotazione.