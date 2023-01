San Giorgio a Cremano, lo spettacolo interattivo per i bambini con la famiglia Addams

Bastano due schiocchi di dita per ritrovarsi catapultati in un’inedita avventura insieme ai protagonisti della mitica Famiglia Addams. Sabato 28 e domenica 29 gennaio alle Fonderie Righetti di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, è di scena «Mistero in Casa Addams». Si tratta del nuovo sorprendente show immersivo per famiglie, firmato «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele. Uno show poliedrico che spazia dalla rappresentazione teatrale al musical e che si ispira alla storia dell’eccentrica famiglia gotica americana, sebbene completamente riscritta e rivisitata da Francesco Chiaiese. La regia dello spettacolo è di Ivan Improta, le coreografie di Gianluca Guadagno.

Tutto comincia dalla reunion degli Addams nel nuovo maniero di zio Fester, il quale ha invitato tutti i membri della famiglia per mostrare loro la nuova dimora. All’appuntamento, però, zio Fester non ci sarà perché è misteriosamente scomparso. Così avrà inizio una vera e propria rocambolesca indagine per scoprire cosa sia successo allo zio e che vedrà coinvolti Gomez, Mercoledì, Morticia, Cugino Itt, ma, soprattutto, i bambini e le famiglie che parteciperanno allo show e diventeranno veri e propri detective. Lo show con delitto spazia dal genere giallo al noir soft, ma di sfondo non mancano comicità e risate. Attraverso la rappresentazione, le canzoni, i balletti (come quello famoso di Mercoledì Addams) e la partecipazione attiva all’indagine i partecipanti vivranno un’esperienza unica e interattiva che difficilmente dimenticheranno. In più per rendere l’esperienza ancora più realistica e immersiva i bambini potranno dotarsi dell’esilarante kit del detective che potrà essere ordinato sul sito.