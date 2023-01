San Giorgio a Cremano, un premio per i lettori più accaniti alla «biblioteca Padre Alagi»

Premiati i due lettori più assidui della biblioteca comunale «Padre Alagi» in Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano. Si tratta di coloro che hanno preso in prestito più libri nel 2022. Nella top ten, i primi due lettori che sono Domenico De Giacomo, 80 anni, con 66 libri letti nel 2022 e Rita Cuturi, 72 anni, con 44 libri letti. Gli altri hanno fra i 24 e i 78 anni e sono studenti, lavoratori e pensionati. Il premio per i due vincitori, amanti della lettura, consiste in una card museale valida per visitare gratuitamente il «Complesso Monumentale di Santa Anna dei Lombardi» e in un buono da spendere in libri nella libreria «La Bottega delle Parole», in Villa Falanga.

Grazie al database della biblioteca è stato possibile individuare i cittadini più appassionati e più costanti tra i frequentatori della biblioteca. «Questa interazione tra i giovani studenti e i nostri anziani rappresenta quel quid in più che fa della nostra biblioteca un luogo estremamente interessante e stimolante, tanto da divenire un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi» commenta il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno che ha premiato i due lettori.