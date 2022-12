Teatro di San Carlo presenta «I Dieci Violoncelli» domenica 4 dicembre

Sul palco del Massimo napoletano, domenica 4 dicembre alle ore 18 torna per la rassegna di musica da Camera l’ensemble composto dai Dieci Violoncelli dell’Orchestra del Teatro di San Carlo. La formazione vede protagonisti i professori d’orchestra Pierluigi Sanarica, Marco Vitali, Fabio Centurione, Aurelio Bertucci, Nicola Babini, Alida Dell’Acqua, Leone Calza, Lorenzo Ceriani, Gianfranco Manicardi e Silvano Fusco.

In scaletta, la trascrizione dalla versione per orchestra di Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel; la versione per archi delle Danze popolari rumene BB 76, SZ 68 di Béla Bartók; la Holberg Suite op. 40/1 di Edvard Grieg, anch’essa nella versione per archi; la trascrizione dall’originale per pianoforte della Chanson triste op. 40, n. 2 diPëtrIl’ičČajkovskij; la trascrizione dell’originale per coro di8Part Song op. 119 di Charles Villiers Stanford.