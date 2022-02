Teatro Pubblico Campano, in arrivo i lavori della giuria di Nuove Sensibilità 2.0

Sono in dirittura d'arrivo i lavori della giuria di Nuove Sensibilità 2.0 fondo di garanzia per le idee 2022. Gli esiti, con l'elenco dei vincitori e le motivazioni, saranno comunicati in streaming sulla pagina facebook del Teatro Pubblico Campano. I componenti della giuria Isa Danieli, Valeria Parrella, Marzia D'Alesio, Linda Dalisi, Claudio Di Palma, Paolo Coletta, Michele Mele, Emanuele D'Errico, introdotti da Alfredo Balsamo, direttore del Teatro Pubblico Campano, leggeranno brevi frammenti tratti da alcune delle opere vincitrici.