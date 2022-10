Wunderkammer, parte la decima edizione del teatro itinerante a Napoli

Wunderkammer compie dieci anni. La nuova stagione della rassegna di teatro itinerante è stata presentata questa mattina nelle sale del nuovo museo di Gallerie d’Italia a via Toledo. Dieci anni di spettacoli teatrali e concerti jazz in luoghi suggestivi della città di Napoli, spesso poco noti al pubblico, nascosti o poco frequentati dagli stessi napoletani. Un’esperienza che si rinnova e che vedrà gli allestimenti (12 di prosa, più 6 concerti di musica) realizzati all’interno di monumenti, chiese, musei, palazzi, siti archeologici, giardini e cortili. A illustrare il programma è stato il direttore artistico Diego Nuzzo, che quest’anno sarà anche voce narrante di uno dei concerti e autore di un testo teatrale inedito, Salvatore Falco, presidente di Wunderkammer e Giulio Marino, che insieme a Francesco D’Errico, è direttore artistico della sezione musicale. Da sempre Wunderkammer coniuga qualità nell’offerta artistica e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico e architettonico, come dimostra anche il patrocinio morale dato alla manifestazione dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), dall’Accademia di Belle Arti e dall’Ordine degli Architetti di Napoli. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco, Rosaria De Cicco, Roberto Azzurro, Antonella Morea, Paolo Cresta. Venerdì 28 ottobre l’inaugurazione a Palazzo Donn’Anna con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” della compagnia del Demiurgo con la regia di Carlo Sciaccaluga.