Beauty Queen a Natale, tre Gift Card per regalare coccole di benessere e beauty experience

Collezionare emozioni e non cose, è questo il mantra ricorrente in questo nostro tempo che corre troppo velocemente e avidamente. Il vero lusso oggi è riconquistare tempo per sé, momenti unici e piccole, grandi emozioni. È la filosofia che sposa anche Beauty Queen, il brand partenopeo che coniuga alta tecnologia e cosmesi neurosensoriale per offrire un ventaglio di proposte di autentiche beauty experience.

Per Natale, ma anche per altre occasioni di festa, Beauty Queen propone tre preziose Gift card: Gold, Silver e Pink. Ad ogni colore corrisponde un valore di spesa e uno sconto speciale: la carta Gold ha un valore di 1000 euro e tutti i trattamenti scontati del 20%; la carta Silver ha un valore di 750 euro e uno sconto del 15% sui trattamenti; la carta Pink corrisponde a 500 euro di spesa con uno sconto del 10%.

Ogni carta – presentata in un elegante packaging - è un passe-partout per vivere rituali di bellezza e benessere durante l’anno. La scelta dei trattamenti è ampia e spazia dall’estetica di base a esperienze olistiche, percorsi Spa e protocolli di estetica avanzata. Beauty Queen in oltre dieci anni di attività ha messo a punto un proprio metodo di eccellenza che combina innovazione tecnologica e cosmesi neurosensoriale, forte di partner qualificati come Rhea, Guinot, Epil Cera e Made in Estetica. Una equipe altamente specializzata e la performance di macchine di ultima generazione garantiscono risultati efficaci e duraturi nel tempo.

Parte centrale dell’esperienza Beauty Queen è l’accoglienza e la permanenza nel centro: la cura dei dettagli, l’attenzione alla parte sensoriale e il raffinato design degli spazi, tutto concorre ad una esperienza coinvolgente di benessere completo.

Oltre alle tre Gift card Gold, Silver e Pink, Beauty Queen realizza proposte regalo sartoriali pensate intorno alla persona e all’evento da celebrare, nonché a precise esigenze di spesa.