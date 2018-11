Ivana e Isabella, le mamme startupper inventano la moda per le ragazze

Venerdì 9 Novembre 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 20:40

Chi lo ha detto che gli sturtupper e i sognatori debbano essere solo giovani e giovanissimi? Si può avere il coraggio di inseguire i propri sogni anche quando si è negli “anta”.Come Ivana e Isabella, mogli e madri che hanno fatto della loro passione per ago e filo, la loro impresa fashion. Il primo caffè della mattina, l’accompagnamento dei bambini a scuola, la breve sosta al supermercato per far la spesa: ogni momento della giornata per Ivana e Isabella, quando non disegnano o realizzano i capi, è buono per confrontarsi in chat e mandarsi brevi messaggi vocali per condividere nuove idee e intuizioni. Così danno forma alle loro creazioni. E domani, sabato 10 novembre 2018, alle ore 17, presso il Virgilio Club via Tito Lucrezio Caro, 6, a Napoli, piccole modelle saranno in passerella per presentare la nuova collezione autunno – inverno di Piccerè – Little girl.La collezione nasce così, dalle tante ispirazioni di queste due mamme che prendono gli “attrezzi del mestiere”e si mettono a creare. I modelli immaginati prendono forma. Ciascuna di loro ha un suo “quartier generale” creato ad hoc in uno spazio dell’abitazione ma le tecnologie le tengono virtualmente unite, tutto il giorno, a lavorare insieme nel progetto in cui credono. Un progetto che è molto di più di una casa di moda che realizza capi unici, realizzati artigianalmente per bambine dai 3 ai 13 anni. Esso prevede laboratori gratuiti in cui insegnare l'arte del cucito. Prevede di trasmettere passione: l’incontro con ago e filo per valorizzare una professione che è anche espressione di fantasia e creatività.«Si chiama Piccerè ma è una idea destinata a crescere e a fare lunga strada», promettono le creatrici Ivana Cisimo ed Isabella Esposito.Gonne realizzate con cady di viscosa e piume di struzzo, lo short in Tasmania 100% extrafine (lana), la blusa in cotone zefir, il colletto applicabile in tulle plissettato e profilo in vellutino, le maglie in caldo cotone, realizzate artigianalmente. Sono alcuni dei capi della collezione autunnale proposti da Piccerè – Little girlche realizza capi artigianali hand made su misura per bambine dai 3 ai 13 anni.Idee, ispirazioni e creatività di due donne, Ivanaed Isabella, che credono nei loro sogni e li inseguono.Ma li realizzano anche. Così come sanno fare le donne forti e determinate, incastrando mille impegni, famiglia e passione lavorativa in un mix esplosivo di quotidianità. Anche gli accessori sono tutti realizzati dalle loro “sapienti” mani come il cappellino in velluto con interno interlok puro cotone e la mascherina in pizzo, o il turbante in velluto elasticizzato con pietra di alta bigiotteria. Una piccola selezione dei capi della nuova collezione è visibile sul canale Instangram #Picceregirl: ecco la “capsule collection”. “Assaggi” di capi e accessori che hanno anticipato la sfilata di domani, 10 novembre. Scatti fotografici gioiosi, perché per le piccole modelle che indossano i capi sfilare in passerella è come un gioco, è come vivere in un film. Come tengono a sottolineare Ivana e Isabella. «Per noi è prioritario mantenere un aspetto giocoso in ogni momento di preparazione della sfilata. Cerchiamo di trasmettere la passione per il nostro lavoro fatto di creatività e manualità. Ma crediamo fortemente anche nell’arricchimento personale che deriva dall’esperienza che porta le bambine in palcoscenico, ed il teatro è riconosciuto come una esperienza che potenzia la relazione con se stessi e gli altri», dicono Isabella, ed Ivana, ideatrici e coordinatrici della Collezione Piccerè – Little girl.