Miss Ondina Blu, assegnata a Ischia la fascia che negli anni '60 indossò anche Sofia Loren

Allo storico "Rangio Fellone" al lido di Ischia, si è rinnovata anche quest'anno la tradizione di Miss Ondina Blu, l'evento dedicato alla buona accoglienza turistica, alle serate trascorse in spiaggia ed al divertimento. Al termine dell'evento dedicato interamente al tema del Mare e ideato da Marevivo con la collaborazione di Riflessi, a vestire la fascia della vincitrice di questo che non è mai stato fin dalla sua nascita alla fine degli anni '50 uno dei tanti concorsi dedicata alla bellezza di bellezza nel senso tradizionale del termine, è stata designata Roberta Lambitelli.

Risale dunque alla fine degli anni '50 la tradizione tutta balneare di questo evento al quale presero parte fra le tante ragazze che trascorrevano vacanze e villeggiatura ad Ischia, anche delle giovanissime Sofia Loren e Delia Scala e non a caso, la scelta di celebrare questo amarcord in un locale come il "Rangio Fellone" è frutto di una scelta ben precisa per ricordare anche questo che fu una delle icone più conosciute in Italia ed all'estero della Dolce Vita.

Frequentatissimo dal jet set internazionale in vacanza estiva sull'isola, al locale si esibivano artisti già famosi in quegli anni o che lo sarebbero diventati di li a breve, come Celentano, Mina, Vanoni, Peppino di Capri, Fred Bongusto.

Nella giuria di valutazione, tre donne come l'artista e pittrice ucraina Natali Ferrary, la scrittrice e critica d'arte Daniela Marra, la vicepresidente dell'associazione "Rise Up" che tutela i diritti delle donne, Giuliana Sorà.

Alla sfilata delle "miss" introdotta nel suo "cappello" storico e rievocativo dal conduttore radiofonico e televisivo Salvatore Calise, presentata poi da Manuela Pirozzi ed animata dalla cantante pop/soul Silvia Flanaga, hanno partecipato Veronica Morgera, Aurora Valentino, Gaia Romeo, Benedetta Iorio, Sara Pizzolante, Veronica Giugliano, Martina D'Antonio, Maria Aversano, Sisi Taliercio, Chiara Pilato, che hanno indossato gli abiti dello stilista Piero Camello. La vincitrice e tutte le partecipanti sono state omaggiate con gioielli dal presidente del Rotary Club di Ischia, Marco Bottiglieri.