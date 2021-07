Moda e long drink summer mood nel nuovo multilab della creatività

Una tre giorni dedicata all’estate per gli amici di Fiorenza Cucco, l’esperta di moda che ha trasformato il suo show room immerso nel verde di Posillipo in un accogliente salotto per appassionati di stile e tendenze. Ne è venuto fuori così, nella palazzina liberty all’interno del complesso dell’Istituto Denza di Napoli, un divertente Summer Pop Up dedicato a tutto ciò che facesse rima con fashion, swimwear, home decor, bags e tendenza ma anche, naturalmente, allegria, positività, buonumore e perché no good vibes da abbinare ai colorati drink proposti dai professionisti di Tanya Future e gli incantevoli addobbi floreali di Flover.

APPROFONDIMENTI L'HAPPENING Moda e long drink summer moodnel nuovo multilab della...

L’happening ideale insomma per un dopo lavoro diverso dal solito, che ha visto protagoniste tante tra le più ricercate della città. E’ il caso di Annamaria Merola, Francesca Spagnoletti Geraci, Loredana Barba, Paola De Vivo, Sonia Cocozza, Teresa Tortoriello, Cecilia Gargiulo, Roberta Guadagno, Vanessa Chianese, Adriana Rapolla, Loretta Lo Sardo, Raffaella Siervo, Emanuela Brancaccio, Fulvia Moles e tante altre immortalate dagli scatti di Marco Baldasarre e che hanno appreso così in anteprima anche il nuovo progetto della padrona di casa : lo Spazio F che, oltre ad essere uno showroom multibrand di moda già affermato in Campania, si proporrà presto come Multilab, configurandosi appunto come un salotto per eventi ed iniziative nel segno della creatività a trecentosessanta gradi.