Napoli capitale internazionale del fashion per Med Italy - Evening Dress Makers Exhibition con oltre 2mila buyers da tutto il mondo per la prima edizione della fiera dedicata alla moda da gran sera che, partita sabato, si conclude oggi alla Mostra d'Oltremare. Stilisti e produttori provenienti da diversi Paesi hanno presentato le nuove collezioni 2023/24 per lei e lui, chiamati a raccolta dal patron e ideatore della kermesse Fabio Ridolfi nel più grande spazio per manifestazioni fieristiche, congressi e spettacoli del capoluogo campano che si è trasformato per l'intero fine settimana in un grande atelier dedicato al fashion per la cerimonia e i grandi eventi, per scoprire in anteprima le nuove collezioni di maison come Vivien Luxury, Antille, Kuea, Quintino Orefice, D'Andrea Collection, Demetrios Cerimonia, Impero Couture, Rg Gigli Cerimonia, Mg Arcione, L'Adoralisa, Argento Antico, Antonio Notaro, Lexus Collection, Rosa Biondillo, Corizzi Paris. «Artigianalità del prodotto e valorizzazione del made in Italy sono i nostri principali obiettivi - spiega Ridolfi - Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa prima edizione. Puntiamo alla valorizzazione dei designer e delle case di moda con allestimenti dedicati e personalizzati per mettere in luce tutte le creazioni: abiti, calzature e accessori».

Rosa, magenta e indaco: sono le tinte ufficiali di quest'anno che vestono anche la cerimonia e la gran sera e si coniugano con gli intramontabili bianco e nero. Sensualità e passione nelle creazioni in tutte le gamme del rosso; sempre di moda la seta naturale, l'organza e il voile. Per lui invece la tradizione classica dell'abito sartoriale viene affiancata da completi con dettagli preziosi; grande ritorno poi dello smoking con giacca bianca, abito doppio petto e gilet. Clou dell'evento di ieri è stata la presenza in passerella di tante star del mondo dello spettacolo: Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Tanya La Gatta, Stefania Orlando, Fatima Trotta, Manila Nazzaro, Valeria Marini e Tina Cipollari. Infine oggi dalle 17.30 le sfilate di Nefertari, linea couture della maison di Antonio D'Errico, della stilista Rosa Biondillo con la sua linea Made in Italy, di Saboroma New York con le nuove tendenze internazionali e l'anteprima italiana della collezione di Chic & Holland, destinata a far innamorare le diciottenni in cerca dell'abito esclusivo da sfoggiare per la loro festa.