Una borsa gioiello, piccolo capolavoro della manifattura italiana, ispirata al più tipico dei prodotti sorrentini: il limone. E poi abiti da sposa e collezioni moda preziose e ricercate. Sono i protagonisti di “Excelsior en Vogue”, l’evento in programma domenica sera, alle ore 18.30, nelle sale del Grand Hotel Excelsior Vittoria. Una prima edizione di una serata dedicata alla moda, che vedrà in passerella gli abiti di Antonio Riva, dalle linee e dai volumi essenziali e di Ultràchic, maison fortemente connotata da contenuti artistici. Oltre naturalmente alla borsa limone, omaggio che la casa caprese di alta gioielleria, Chantecler, emblema di una eleganza carismatica e ironica, ha voluto tributare in esclusiva assoluta al Grand Hotel Excelsior Vittoria e a Sorrento. L’iniziativa rientra nella stagione di appuntamenti programmati dall’hotel, che nei suoi 185 anni di storia ha legato il nome a miti come Enrico Caruso e Lucio Dalla. Una struttura ripensata come contenitore fluido all’interno e aperto verso l’esterno, centro propulsore sul territorio di arte, cultura, gastronomia e sociale. © RIPRODUZIONE RISERVATA