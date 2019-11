SORRENTO - Tre mesi di appuntamenti, ospitati al teatro Tasso, ma non solo, oltre quaranta eventi, dal cinema alla musica, dalla gastronomia all'arte, dalla danza a vari momenti di intrattenimento.

L'amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, vara il cartellone di iniziative nell'ambito della dodicesima edizione di M'Illumino d'Inverno, che da questo mese di novembre e alla fine di gennaio, accompagnerà turisti e visitatori.

Il cartellone, promosso in collaborazione con la Fondazione Sorrento e con Federalberghi Penisola Sorrentina, parte il 22 novembre con l'accensione delle luminarie natalizie, che trasformano la cittadina costiera in un elegante salotto a cielo aperto, meta di migliaia di curiosi che accorrono per ammirare giochi di luce e il maestoso Albero di Natale alto 25 metri che svetta sulla centralissima piazza Torquato Tasso. L'indomani, e fino a domenica 24 novembre, torna l'appuntamento con Shopping sotto l'albero, promosso dall'assessorato al Commercio in collaborazione con i commercianti, con promozioni e offerte nei vari negozi aderenti, animazioni e street band. A fare da cornice alla due giorni, lo Street Food Village in piazza Angelina Lauro, con degustazioni di vari prodotti enogastronomici.

Sempre il 23 novembre, alle ore 21, l'esibizione di BandAdriatica darà il via l'edizione invernale 2019 di Sorrento Incontra, organizzata da Arealive e Crdl con la direzione artistica di Mvula Sungani. La rassegna multidisciplinare proseguirà sempre al teatro Tasso con Foja (8 dicembre), Neapolis Mantra (21 dicembre), Lorenzo Girotti e Damiano (11 gennaio), Cyrus e BamBi (18 gennaio) e con un ospite speciale che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Ancora musica e danza, il 28 novembre, alle ore 21, con Fantasmagoria, lo spettacolo firmato da Sabrina Di Monda: l'intero ricavato della serata andrà devoluto alle bambine della Casa della Carità in Benin.

Dall'1 al 7 dicembre, il grande schermo sarà protagonista di numerose anteprime, con attori, registi, sceneggiatori e protagonisti programmate nell'ambito della 42ma edizione delle Giornate Professionali del Cinema, promosse dall'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema in collaborazione con l’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive.

Dal 5 all'8 dicembre, un appuntamento per tutti i golosi, Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale che animerà corso Italia con produzioni di maestri cioccolatieri di tutta Italia.

Spazio nuovamente alla musica, dal'11 a 13 dicembre, con start alle ore 19.30, con Sorrento Jazz, la storica rassegna dedicata ad uno dei generi più amati di tutti i tempi con ospiti Ava Trio (11 dicembre), Rita Marcotulli (12 dicembre), Mirko Gisonte (13 dicembre).

Da una collaborazione tra Sorrento Jazz e il Rotary Club Sorrento nasce invece la serata speciale con Gino Rivieccio in programma per il 14 dicembre alle ore 21.

Il giorno seguente, alle ore 21, la terza edizione del concerto dedicato ad un mito come Luciano Pavarotti, promosso dalla fondazione che porta il suo nome.

Il 17 dicembre, spazio alla beneficenza, con il Concerti di Natale per Telethon, a cura del liceo artistico Francesco Grandi.

"Tra gli altri eventi si segnala il Capodanno in piazza con gli attesi fuochi pirotecnici e tanta musica dopo la mezzanotte - spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo - Anche per questa edizione di M'Illumino d'Inverno abbiamo puntato sulla diversificazione dell'offerta, così da venire incontro alle esigenze dei pubblici più disparati. Ma sopratutto sulla qualità degli eventi, degli artisti, dell'intrattenimento destinato a residenti e a visitatori". © RIPRODUZIONE RISERVATA