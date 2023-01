Stefano Cavada e le ricette da forno: il food influencer presenta a Napoli il suo nuovo libro

Sarà Napoli la destinazione finale del book tour del blogger Stefano Cavada. Il food influencer – che sui suoi canali vanta un seguito di oltre 110 mila follower - presenterà il suo terzo libro «Inforno. 60 prelibatezze dolci e salate da cuocere al forno» (Athesia), venerdì 20 gennaio a partire dalle 18:00. L’evento si terrà all’interno dello store COIN di via Scarlatti, che ospita il Miele Experience Center di Napoli, il primo punto vendita diretto Miele aperto in città. A moderare l’incontro sarà Ezio Zigliani, giornalista specializzato nel settore food&beverage e lifestyle.

Cavada, altoatesino classe ’91, dopo un periodo di formazione e ispirazione tra Londra e Parigi, rientra in Italia, dove nel 2015 inizia a raccontare la cultura gastronomica del proprio territorio. Attraverso YouTube, si specializza in poco tempo nella produzione di svariati progetti e contenuti legati al mondo della cucina, apprezzati da un crescente pubblico di appassionati: ricette e video per i propri canali social, cooking workshop, programmi televisivi dai format originali e libri di cucina ricchi di ricette per ogni occasione e preziosi consigli su come selezionare e trarre il meglio da materie prime di qualità. Il nuovo libro è un ricettario dedicato ad una delle più grandi passioni di Cavada in cucina: il forno. Suddiviso in sei capitoli (Piccole bontà, Pane, Primi, Piatti unici, Torte e Biscotti) il volume, corredato di foto, contiene anche una preziosa guida con utili accorgimenti per riuscire ad ottenere sempre l’infornata perfetta a casa propria.

La tappa di Napoli conclude un tour che ha coinvolto a fine 2022 i Miele Experience Center di Roma, Milano e Torino. Il ciclo di incontri nasce dallo stretto legame fra Stefano Cavada e Miele, binomio accomunato dagli stessi valori di artigianalità, qualità e sostenibilità. Da anni infatti realizzano insieme progetti sinergici – come ricette e video, masterclass e importanti manifestazioni - e contenuti legati al mondo del food, alla valorizzazione di una tradizione italiana contemporanea e all’approfondimento delle migliori esperienze di utilizzo regalate dalle innovative funzionalità degli elettrodomestici Miele, con cui Stefano quotidianamente lavora.