Asso.gio.ca. festeggia 25 anni con una serata al teatro Politeama in compagnia di tanti artisti

Una serata in compagnia di tanti artisti, un momento di festa ma anche un modo per ricordare venticinque anni di servizio dell'associazione Asso.gio.ca, nata in piazza Mercato, presieduta da Gianfranco Wurzburger.



«È il nostro grazie ai benefattori e a chi da sempre ci ha sostenuto ed è una serata dedicata ai protagonisti del nostro impegno: i più piccoli. Per loro arriverà Babbo Natale, come accade da venticinque anni» dice Wurzburger.

Asso.gio.ca. infatti nasce nel 1997 con un sogno: crescere buoni e onesti cittadini. Venticinque anni fa un sogno ed un’intuizione: esserci sul territorio e lavorare con i minori. La prima iniziativa, con cui l’associazione si presentava alla città, fu «Dona un giocattolo che regala un sorriso».

Venerdì gli artisti presenti lo ricorderanno: da Carlo Morelli con il coro della città di Napoli, a Valentina Stella, da Mario Maglione a Raffaello Converso, da Emidio Ausiello a Anna Capasso, da Enzo Fischetti a Angelo Di Gennaro, da Ciccio Merolla agli speaker Ida Piccolo e Salvatore Calise. Parteciperanno anche le scuole con la speciale esibizione degli alunni della Sarria-Monti e dell’istituto comprensivo Campo del Moricino, oltre alla presenza dei bambini del centro didattico Pignatelli.



Il clou della serata avverrà con la distribuzione dei giocattoli: «Rigorosamente nuovi, perché da sempre riteniamo che bisogna “Fare bene il bene”: nelle passate edizioni, abbiamo raggiunto circa 500 bambini dei quartieri più disagiati della città di Napoli: da Forcella a piazza Mercato, da Materdei a Montesanto fino ai Miracoli. Nel nostro venticinquesimo speriamo di raddoppiare» conclude Wurzburger.