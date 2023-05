Capri: L’accoglienza diventa solidale, con la cooperativa Litografi Vesuviani e lancia il portapane riscaldabile

Quando l’accoglienza diventa solidale. Con questo motto lo storico hotel Quisisana di Capri sposa l’iniziativa solidale promossa dalla cooperativa Litografi Vesuviani, nata nel 2000, è composta da 17 soci lavoratori affetti da disagio psichico, altri 18 sono in formazione lavoro.

La cooperativa campana offre opportunità di inclusione a giovani pazienti affetti da disagio psichico.

Lo storico hotel caprese, seguendo la sua mission di supporto e vicinanza a giovani e meno giovani afflitti da questo tipo di patologie, ha voluto offrire ai giovani inseriti nel reparto di sartoria della cooperativa, un’opportunità di lavoro e illusione sociale, facendoli impegnare nella realizzazione dell’innovativo portapane, un portapane riscaldabile, completamente realizzato in maniera artigianale usando materiali tutti naturali, che vengono realizzati attraverso il riciclo della lavorazione delle ciliegie.

Tutto il lavoro dall’idea alla lavorazione viene effettuato dai giovani appartenenti alla cooperativa Litografi Vesuviani.

Ma non solo portapani sono stati realizzati per lo storico albergo caprese, ma il Quisisana si è avvalso dell’opera dei litografi vesuviani del reparto di serigrafia per rinnovare le bandiere internazionali che vengono issate all’inizio di ogni stagione turistica sulla facciata storica del Grand Hotel. Il binomio “accoglienza solidale” va quindi a pari passo con la mission che caratterizza l’hotel sin dai giorni della sua apertura.