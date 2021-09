Il centro commerciale Neapolis di via Argine premia la spesa sostenibile per piantare nuovi alberi da frutto

Il Centro Neapolis di via Argine ha lanciato “I tuoi acquisti diventano alberi”, una nuova iniziativa a supporto della comunità di Napoli e del suo territorio che, fino al 19 settembre, mette in palio 400 gift card del valore di 10 euro, 20 euro e 50 euro a fronte di una spesa minima di 10 euro. Tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 20:30, i visitatori del Centro possono pesare la propria spesa sulla bilancia del desk collocato al primo piano e tentare la fortuna inserendo il ticket con il peso dentro un totem dedicato. Più pesante è la spesa, maggiori sono le possibilità di vincere. A fine concorso, il peso totale accumulato da tutti i partecipanti sarà convertito in nuovi alberi da frutto che saranno piantati nell’Orto Sociale del Parco Comunale F.lli De Filippo, che si trova nelle vicinanze del Centro Commerciale.

In appena una settimana dal lancio dell’iniziativa sono stati oltre 2.300 i Kg di shopping raccolti, che equivalgono a 20 nuovi alberi da frutto da piantare nel progetto “Orto Sociale”. Con oltre 1.750 giocate, i visitatori del Centro Neapolis hanno confermato il loro entusiasmo nell’aderire a progetti a supporto del territorio e stanno dando un contributo tangibile alla rigenerazione verde di uno dei parchi cittadini più amati.

Floriana Borriello, Shopping Center Manager del Centro Commerciale Neapolis: «L’obiettivo principale di questa nuova iniziativa è contribuire alla cura di uno dei parchi più importanti della città di Napoli, il Parco Urbano Fratelli De Filippo a Ponticelli, che si trova a due passi dal nostro centro commerciale. È un ulteriore gesto concreto del triplo impatto positivo di Nhood nei luoghi in cui opera – per le persone, il pianeta, per la prosperità -. Gesti quotidiani, come andare a fare spesa, possono infatti dare un contributo importante per il benessere dei cittadini e delle famiglie che già visitano il nostro centro e il Parco Urbano ogni giorno, ma non solo: con “I tuoi acquisti diventano alberi” vogliamo gettare un seme di sostenibilità e attenzione verso il futuro».

Il Centro Commerciale Neapolis e i suoi visitatori sono sempre molto attenti alle attività a favore dei cittadini e delle loro famiglie. L’iniziativa “I tuoi acquisti diventano alberi” si inserisce nell’ampia serie di collaborazioni, capillari in tutta Italia attraverso la fitta rete dei suoi 50 centri commerciali, con cui Nhood supporta le associazioni delle comunità in cui vivono e lavorano i propri collaboratori, a conferma dell’impegno dell’azienda verso il territorio, i suoi cittadini e i loro bisogni.