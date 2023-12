Femminicidi, raccolta fondi per la Casa di Imma

Strumentazioni tecnologiche e attrezzature necessarie per sostenere il progetto della Casa di Imma, la struttura che sorge all’interno del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia ormai diventato punto di riferimento per le donne che denunciano maltrattamenti. Un grande successo e un importante riscontro, quello registrato per la cena di beneficenza “IO STO CON IMMA”. Molte le donazioni arrivate nei giorni a seguire e ancor più significative le richieste di partecipazione attive nello sposare la causa. Il grande risultato ottenuto era stato preannunciato dal sold-out avuto 7 giorni prima dell’evento.

L'evento promosso dallo studio legale Paolillo & Partner, organizzato in collaborazione con l'agenzia Sun Management, ha rappresentato un'importante iniziativa a favore della “Casa di Imma”, una struttura inaugurata il 9 Marzo 2023 per accogliere madri e minori vittime di violenza, presso il Commissariato di Polizia di Stato della Città di Castellammare di Stabia.

Durante la serata che si è svolta presso lo Yacht Club Marina di Stabia di Castellammare ci sono stati gli interventi dell'onorevole Annarita Patriarca della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio e Violenza di Genere, Amalia Sorrentono Primo Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare, e della dirigente del liceo Scientifico F.Severi" di Castellammare Elena Cavaliere.

In un momento storico così delicato, durante il quale sempre più donne sono vittime di episodi di violenza e femminicidi, l'avvocato Andrea Paolillo ha aperto il dibattito: «Io non volevo essere qui questa sera, avrei voluto che una simile emergenza non fosse mai nata.

Ora tutti possiamo fare qualcosa, il nostro obiettivo primario è far conoscere e sostenere attivamente “la Casa di Imma”, e grazie alla generosità di tutti - ha concluso Paolillo - questo obiettivo è stato pienamente raggiunto».