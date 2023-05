Giffoni e Aura al Venusia special festival per lo short film sulla disabilità

Domenica 28 maggio Giffoni Hub e Associazione Aura sul palco del Venusia Special Festival.

A presenziare alla serata finale, con l’Associazione persone down sezione Tallucci Myriam Vulture, l’ideatore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi e l’attore Paolo Conticini per presentare il cortometraggio realizzato coinvolgendo 350 ragazzi di 8 istituti scolastici della Basilicata. Uno short movie nato dalla necessità di raccontare - come da titolo del progetto «La disabilità come opportunità».

Cambiare prospettiva e guardare alle persone con disabilità senza pregiudizi, nella straordinaria normalità che abita la loro quotidianità. È stato questo il punto di partenza del progetto che Giffoni Hub ha realizzato in collaborazione con Aidp e l’Associazione Aura di Giffoni, fornendo agli studenti tutti gli strumenti utili ad affrontare, anche con il supporto dei docenti, prima la fase di scrittura creativa e successivamente quella legata alla produzione del corto. Un modo per combattere il pregiudizio che spesso si crea attorno alle persone con disabilità e per evitare che la disabilità sia soprattutto negli occhi di chi guarda.

Lo short movie, composto da diversi episodi, verrà presentato sia in occasione del Venusia Special Festival che durante la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, a cui gli studenti coinvolti nel progetto prenderanno parte in qualità di ospiti.

«Giffoni da sempre è sinonimo di attenzione verso le nuove generazioni e di impegno nelle scuole di tutta Italia per promuovere una cultura inclusiva che metta in risalto le capacità di ciascuno – dice Antonino Muro Founder e Cvo di Giffoni Hub – Questo progetto ci ha dato modo, ancora una volta, di imparare dai ragazzi che ci sono tanti modi di guardare il mondo e di interpretarlo lontano dal pregiudizio. Noi abbiamo dato loro indicazioni su come sprigionare al meglio la loro creatività e loro ispirandosi alla disabilità ci hanno regalato un racconto che dimostra quanto spesso gli inabili siano coloro che non riescono a cogliere la bellezza che c’è nella diversità. Siamo sicuri che questo cortometraggio, darà modo a chi lo guarda, non solo ai ragazzi, di riflettere e guardare alla disabilità con occhi nuovi».

Presente alla conferenza stampa di presentazione dell’evento Alfonsina Novellino, presidente dell’Associazione Aura: «Siamo orgogliosi di essere protagonisti della prima edizione del Venusia Special Festival.

Da sempre, Giffoni, con le attività dell’Associazione Aura ha fatto del sociale il nostro unico obiettivo. Aiutare le fasce deboli, sensibilizzare migliaia e migliaia di persone con iniziative, con progetti in tutta Italia e anche in Europa è stata sin da sempre la nostra sfida. Abbiamo fatto tanto, lavorando con e per le scuole per combattere la diversità, la disuguaglianza, la povertà educativa. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare ma la strada è quella giusta».

Ospite d’eccezione l’attore Paolo Conticini. Sul palco del Venusia Special Festival: