Giornata mondiale del rifugiato, a Procida «nasce» piazza Teheran

Venerdì 23 giugno dalle 17.30 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (GMdR) il SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) di Procida promuove sull’isola, col sostegno di LESS Cooperativa Sociale, l’iniziativa Piazza Teheran, che avrà come tema quello dell’Agire l’accoglienza.

Piazza dei Martiri si trasformerà per qualche ora in Piazza Teheran: nella splendida cornice della piazzetta antistante la chiesa di S.

Maria delle Grazie si terranno attività laboratoriali sul tema delle “Letture dall’esilio”.

In un ideale filo narrativo che unisce spaziale e cronologico per qualche ora si terrà un momento di sensibilizzazione sul tema dell’esilio: storie di ingiustizia, persecuzione, guerra, nostalgia e rinascita da contesti di guerra e non guerra dei vari Sud del mondo.

L’iniziativa sarà realizzata, inoltre, in collaborazione con enti partner quali Comune di Procida, Associazione Libera, Cooperativa Teatro Tram, Associazione AZADI, Associazione Boom Boom.