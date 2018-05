I saltimbanchi sul Lungomare e lo spettacolo di street art diventa a scopo benefico

Mercoledì 23 Maggio 2018, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 22:47

La Compagnia dei Saltimbanchi sbarca sul Lungomare e lo fa per regalare spettacolo e arte, ma sopratutto per raccogliere “a cappello” donazioni da destinare in beneficenza.Giovedì 24 maggio dalle 19 alle 23 spazio alla street art di chi la strada la vive facendone un lavoro artistico e affascinante, creando quel baraccone colorato fatto di clown, trampolieri, sputa fuoco, funamboli, mimi. Sono loro che il più delle volte riescono a strappare sorrisi ai passanti distraendoli dalla routine quotidiana.L’evento avrà uno scopo ben preciso. Insieme a Meridonare la Compagnia ha avviato da diversi mesi una raccolta fondi per promuovere la Scuola di Circo Sociale, rivolta ai ragazzi a rischio della città. Il raduno rappresenterà quindi l’occasione per vedere da vicino i risultati di questo lodevole progetto, e per l’occasione tutte le donazione lanciate con piacere nei cappelli degli artisti, saranno veicolate verso l’iniziativa.