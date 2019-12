© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cuore grande di S.O.F.I.A. affinché ognuno - i grandi ed i piccini – possa gioire ed “avere anche per questoun regalo da scartare”, ha aggiunto, presidente dell’Associazione S.o.f.i.a - un acronimo che porta il suo nome e che da oltre venti anni porta la sua solidarietà ed il sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà.Nei giorni scorsi la S.o.f.i.a. è stata aper distribuire tanti doni, scarpe nuove e vestiti alle famiglie in gravi difficoltà. Oggi, invece, la Onlus di Sofia Bianco has fatto tappa a Napoli, alla, un centro che porta il suo sostegno ai figli dei detenuti. Questa mattina la Onlus di Sofia Bianco ha riempito un furgone di giocattoli, scarpe e vestiti per portarli in dono: migliaia di giocattoli: Natale di gioia per chi dona, afferma la presidente.Il simbolo della Onlus è una goccia, consapevole Sofia Bianco che non si fa e non si farà mai abbastanza per chi soffre ed ha bisogno di assistenza e per questo motivo l’associazione non si ferma un attimo: per tutto l’anno la S.o.f.i.a. è nelle scuole, nelle associazioni e nelle fondazioni di beneficenza, nelle case famiglia e nei singoli nuclei familiari, negli ospedali e nelle chiese, nelle strade: “Ovunque ci sia bisogno - spiega la presidente Bianco – noi dell’associazione porgiamo il nostro sostegno. A Natale - aggiunge Sofia - che non vi sia bambino senza un dono, perché il sorriso di bambino è il regalo più bello che si possa ricevere”.Una messa speciale Interforze è stata infine officiata dal Monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per l'Italia presso la Parrocchia Santa Maria Maddalena, nel quartiere di Scampia a Napoli. Un Natale di solidarietà senza confini perché la Sofia Onlus ha portato container di doni, abbigliamento e parafarmaci anche oltreoceano.