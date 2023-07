L’arte visiva per generare bellezza, cura e partecipazione: a Nisida il progetto “10 murales per 10 scuole”

Il 25 luglio alle 11 sarà presentato al Centro Studi dell’Istituto Penitenziario per Minorenni di Nisida il progetto “10 murales per 10 scuole”, dono alla Città e all’Area Metropolitana di Napoli, a cura di Alessandro Ciambrone, artista di In Arte Vesuvio (IAV) polo artistico-culturale, e Vincenzo De Falco, presidente associazioni Anlaids Campania e V.O.L.A. (volontari ospedalieri lotta AIDS).

L’iniziativa è patrocinata dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dagli Ordini degli Psicologi e Infermieri di Napoli, dai Consolati di Bulgaria, Colombia, Congo e Croazia, dal CSV Napoli e dalla Cisl Napoli. Parteciperanno tra i tanti esponenti degli enti coinvolti il direttore del carcere di Nisida Gianluca Guida, l’Assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli Maura Striano, e il Garante dei detenuti in Campania Samuele Ciambriello.

L’obiettivo del progetto che unisce l’arte, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale è quello di avvicinare gli studenti alla bellezza attraverso i temi dell’amore, della pace e della tutela del patrimonio culturale campano e di far sentire protagonisti i giovani nella rivitalizzazione e nella valorizzazione dei luoghi scolastici.

Si tratta di interventi di grande impatto visivo in linea con murales già realizzati da Ciambrone nelle carceri, negli ospedali, nei cimiteri, nei luoghi di sofferenza e degradati di contesti urbani. Fra questi, il murale realizzato per il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege nella periferia di Sant’Antimo.

Il desiderio è di rendere gli studenti consapevoli della necessità di connettere gli studi artistici con realtà produttive, con imprese creative come lo IAV che si adopera per lo sviluppo dell’arte e della cultura partenopea nel mondo. La partnership, che carica il progetto di ulteriori significati, è con i medici volontari dell’ospedale Cotugno di Napoli (associazioni AnlAIDS Campania e V.O.L.A.).

Nel corso dell’evento del 25 luglio, Ciambrone dipingerà il Camper del Volontariato in uso al CSV Napoli (Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli) con parole significative come “coraggio, valori, partecipazione attiva”, e immagini evocative dell’amore e della solidarietà per promuovere la bellezza della partecipazione attiva. Il camper del Volontariato accompagnerà la realizzazione dei murales nelle scuole per le sessioni informative a cura dei medici volontari sui temi della prevenzione alla salute, sul valore e sulla consapevolezza della sessualità e per le attività di prevenzione come Test Salivari Hiv/Aids, Test Sifilide, Test Epatite B e C.

È stato, inoltre, programmato per settembre un laboratorio artistico con la realizzazione di un murales all’interno del carcere di Nisida con la partecipazione all’opera da parte dei giovani detenuti. “L’arte non ha vincoli, esprime libertà di opinioni e desideri di amore, pace e speranza oltre a generare bellezza, cura e partecipazione attiva” – dichiarano i promotori dell’iniziativa.