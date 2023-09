Memorial Michele Amoroso a favore della Fondazione Santobono Pausilipon

Dare un concreto aiuto a coloro che affrontano il "dolore globale" è l'obiettivo centrale del terzo Memorial Michele Amoroso, un significativo evento nato per commemorare il Presidente e Fondatore di Generazione Vincente S.p.A. A Napoli, nel suggestivo scenario della Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, si terrà il prossimo 29 Settembre, alle ore 21:00, il concerto di beneficenza "Sinfonia di Resilienza", organizzato da ‘In nome di Concetta Onlus’ con il sostegno del gruppo Generazione Vincente SpA e il Patrocinio morale dell’Unione Industriali Napoli in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori.

L'evento di beneficenza, che accoglie il pubblico con ingresso gratuito, è interamente dedicato alla raccolta di fondi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per sostenere progetti di ricerca in campo oncologico pediatrico.

Il concerto, intitolato "Sinfonia di Resilienza. Oltre la speranza con la quinta di Beethoven", sarà diretto dal Maestro Pasquale Valerio. Le note della celebre "Symphony No. 5 C minor Op. 67" di Ludwig van Beethoven risuoneranno in un contesto suggestivo, arricchito da un brano di Bruno Persico dedicato all'80° Anniversario delle 4 giornate di Napoli. Inoltre, il celebre violinista Fabrizio Falasca eseguirà il "Concerto esilarante per violino e orchestra op. 64 di Mendelssohn". La serata sarà impreziosita dalla partecipazione dello scrittore Ciro Raia, dell'attore Marcello Romolo e dell'archeologo Mario Cesarano.

«Io e mio fratello Andrea Michele siamo profondamente orgogliosi di presentare questo straordinario evento, in cui la musica e la beneficenza si uniscono per onorare la memoria di nostro padre in un giorno speciale come quello di San Michele - dichiara Alfredo Amoroso, presidente del CdA di Generazione Vincente SpA - Anche per la terza edizione del Memorial abbiamo il supporto artistico del Maestro Pasquale Valerio, amico d’infanzia di nostro padre e fondatore/direttore della “The Villages Philharmonic Orchestra” in Florida.

Insieme, abbiamo concepito un evento benefico da noi fortemente sentito tenuto in una location simbolo della città che nostro padre amava profondamente. Siamo certi che sia nostro padre che nostra madre, Concetta, a cui è dedicata la Onlus che collaborerà con la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per questa occasione, saranno felici di partecipare da un luogo superiore, sostenendo questa nobile iniziativa».

Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon aggiunge: «Ringrazio Generazione Vincente che ci consente di aggiungere un altro tassello importante a uno dei progetti che ci sta più a cuore: la ricerca in oncologia pediatrica, con l’obiettivo di allargare sempre più le possibilità di cura di ogni bambino».

Anche la dottoressa Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono Pausilipon ringrazia Alfredo e Andrea Amoroso «per aver voluto dedicare, per il terzo anno consecutivo, il Memorial in ricordo del padre al sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Una azione che, oltre ad avere una importante e concreta ricaduta nel miglioramento della qualità della vita dei bambini ricoverati, ha in sé un forte valore simbolico che si inserisce perfettamente nel solco tracciato da Michele Amoroso, da sempre attento ai bisogni delle fasce più deboli e, in particolare, dei bambini».

L'associazione no-profit In nome di Concetta Onlus raccoglierà e destinerà i proventi dell'evento alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. L'associazione si dedica con impegno a sostenere e agevolare le attività a sostegno dei pazienti oncologici in fase avanzata e delle loro famiglie. Attraverso convenzioni o azioni autonome, l'associazione accompagna i pazienti lungo il percorso assistenziale, offrendo una prospettiva di miglioramento della qualità della vita durante il periodo della malattia.

Partecipare all'evento significa compiere un gesto d'amore che infonde speranza nei cuori dei bambini e delle loro famiglie.