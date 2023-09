Ordine farmacisti, all'Ucraina altri 55mila euro di medicinali

Nuovo incontro tra il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada e il console dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. Consegnati farmaci e dispositivi sanitari per un valore di 55mila euro raccolti attraverso il progetto “Un farmaco per tutti”. Sono stati così superati 2 milioni di euro di farmaci e presidi medici consegnati alla popolazione ucraina.



L’Ordine dei Farmacisti di Napoli con i farmacisti volontari continua ad occuparsi della povertà che sta dilagando nel tessuto della società a causa della guerra e sta prestando soccorso laddove il sistema sanitario sta subendo un duro contraccolpo a causa degli eventi bellici. L’Ordine non dimentica gli ultimi con i progetti “Un farmaco per tutti” e “Una visita per tutti” che ormai da anni supporta i bisognosi italiani e in ogni parte del mondo.

«Prosegue quella che consideriamo un avere propria missione ormai che ci consente di poter infondere luce laddove non sembra esserci speranza. Ma a noi piace invece coltivare la speranza con progetti attivi che non lasciano indietro nessuno» commenta Santagada