Corsi d'arte gratuiti per giovani disoccupati all’IAV di Napoli. Scadenza il 14 aprile

Al via i corsi d’arte gratuiti per dieci giovani disoccupati per l’avviamento alla professione di artista. I corsi si terranno dal 16 aprile al 25 giugno, ogni domenica dalle 17 alle 20 presso Arte Vesuvio, il polo artistico, culturale e d’intrattenimento, situato sul lungomare di Napoli in Via Nazario Saurio 23.

I corsi a cura di Alessandro Ciambrone, direttore creativo dello IAV Club, hanno ricevuto il patrocinio dell’assessorato di Chiara Marciani, lavoro e politiche giovanili, della regione Campania e della scuola vela Mascalzone Latino.

Il corso prevede la realizzazione di oggetti d’arte (disegni, opere pittoriche, murales, arte digitale), la promozione, anche attraverso canali social, e la commercializzazione, con la possibilità di partecipare a bandi pubblici e privati per l’avviamento dell’attività artistica professionale.

Ogni domenica sarà organizzato un evento artistico e culturale associato ai corsi, con la partecipazione di numerosi partners dell’IAV, fra cui: il team scuola vela della fondazione Mascalzone Latino; i medici dell’associazione MedinArt; numerosi pittori, musicisti, attori e registi di Napoli e della Campania.

I dieci partecipanti realizzeranno un murale mobile che rappresenta la città in festa, piena di luce e colori. L’intero importo della vendita del murale sarà devoluto ai giovani artisti.