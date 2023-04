Wunderkammer, la rassegna prosegue al Mann con “Mazel Tov”

Wunderkammer prosegue con gli spettacoli della decima edizione della rassegna che porta il teatro e il jazz nei luoghi più suggestivi della città.

Dopo il Castel dell’Ovo, la sala del Capitolo di san Domenico Maggiore, la Basilica dello Spirito Santo e la Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace, venerdì 14 aprile sarà la volta dell’Auditorium del Braccio Nuovo del MANN che ospiterà Mazel Tov, scritto da Diego Nuzzo e interpretato da Paolo Cresta, un’anteprima assoluta scritta per la rassegna.

Un celebre scrittore defunto, un appartamento da svuotare, un funzionario della sua casa editrice, una promessa fatta anni prima, un’amicizia che sfida anche la morte, un quadro celeberrimo, un figlio e l’amore per sua madre, le radici ebraiche e il mondo di oggi. Sullo sfondo la città di New York, il suo autunno, la sua musica, la sua letteratura, le sue malinconie.



Paolo Cresta si è formato all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro bellini di Napoli. Collabora in teatro con registi come Renato Carpentieri, Claudio Di Palma, Luca De Fusco, Arturo Cirillo e Roberto Andò. Ha lavorato in radio con Rai International ed è stato, per Rai Educational, protagonista delle sitcom per ragazzi Tracy&Polpetta e Lab Story e voce narrante della serie di documentari Gate C. Per la Emons sta incidendo gli audiolibri della serie del commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni. È attualmente docente di recitazione presso la Bellini Teatro Factory.

Diego Nuzzo ha pubblicato tre romanzi, due biografie, diversi racconti ed è stato curatore dell’autobiografia di Nino Taranto. Per il teatro le sue ultime opere sono state Lettere intime andata in scena al Teatro Mercadante di Napoli e Lo spazio del mondo commissionata dal Festival Maggio della Musica.

L’evento è realizzato con il contributo di Gnosis Progetti, società cooperativa di architettura e ingegneria che nel 2016 ha vinto il concorso per la ristrutturazione del Braccio Nuovo del MANN, con una struttura per 280 posti oltre a un ristorante gourmet, un bar, una sala conferenza e spazi flessibili per allestimento di mostre e attività didattiche; in trent’anni ha realizzato numerose opere in tutta Italia, dal restauro del Britannique, alla riqualificazione di palazzo Nanà, alle stazioni di porta Nolana e piazza Garibaldi, al recupero della Stazione Marittima, al restyling dell’aeroporto di Capodichino, all’auditorium di Ravello, al tempio Duomo a Pozzuoli, al percorso di Rione Terra.

In collaborazione con il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Con sostegno di BabelAdv e di Edizioni Jonglez.

Le foto di Paolo Cresta e Diego Nuzzo sono di Giancarlo de Luca

