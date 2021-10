«Dai un calcio ai pregiudizi», sabato la manifestazione conclusiva

Si terrà sabato 16 ottobre 2021, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il campo sportivo Don Guanella in Via Luigi Guanella a Napoli, la Manifestazione “Dai un calcio ai pregiudizi”. L'iniziativa rientra nel Progetto “inclusione sociale attraverso lo sport“, realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri ed avviato nel novembre 2019 da una partnership tra associazioni, Ats con capofila Asd\Aps Funiculà.

L’obiettivo raggiunto è stato quello di formare tre squadre di calcio, due di minori di età 7\10 anni e 11\14 anni, una di adulti di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Le squadre eterogenee sono composte da: giovani con disagio sociale ed economico, cittadini con disagio mentale, tossicodipendenti, giovani provenienti da altri paesi e cittadini normodotati residenti in territori disagiati e in quartieri periferici napoletani, come Scampia e Poggioreale. Sabato durante la giornata di chiusura verranno presentate le tre squadre, poi si svolgeranno gli incontri di calcio e per concludere vi sarà la premiazione finale.

Nell'ambito del progetto organizzati anche un corso di arbitri per 15 giovani con finalità occupazionali, realizzato con l'ente di promozione sportiva Aics, e un corso di nutrizione per gli atleti e i loro familiari. Quest'ultimo corso ha l'obiettivo di insegnare ai partecipanti uno stile di vita corretto, attraverso una sana alimentazione e la pratica dello sport.