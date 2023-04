Policlinico Federico II di Napoli: visite gratuite in occasione della settimana per la salute della donna

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II mette a disposizione della popolazione femminile visite mediche specialistiche, esami diagnostici e incontri informativi gratuiti da lunedì 17 a sabato 22 aprile in occasione dell’ottava edizione dell’Open Week dedicata alla Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) per favorire l’informazione, la prevenzione e la cura a «misura di donna».

Per accedere è sempre necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata sino ad esaurimento dei posti disponibili riservati all'iniziativa. L’offerta dei servizi e le rispettive modalità di prenotazione sono consultabili sul sito web aziendale. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che fa parte del network Bollini Rosa ed anche per il biennio 2022-2023 ha ottenuto il massimo riconoscimento come ospedale a misura di donna, è una delle 250 strutture italiane che ha aderito alla Settimana per la Salute della Donna promossa da Fondazione Onda.