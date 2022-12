Napoli, imprenditoria e Università al servizio del benessere alimentare

Lunedì 19 dicembre alle 10 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in via Partenope 36, avremo il piacere di animare una tavola rotonda tra esperti nel settore agroalimentare, avente per oggetto la collaborazione tra mondo accademico e mondo dell’imprenditoria finalizzata alla generazione di processi virtuosi per il benessere alimentare.

Lo spunto di riflessione nasce in virtù della collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’azienda di supermercati campana Sole365, di proprietà di AP Commerciale, uniti sinergicamente nel Progetto Be.A. Il progetto, che prevede lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti federiciani presso gli allevamenti e i centri di lavorazione dell'azienda, parte da una visione ben chiara dell’importanza dell’alimentazione degli animali al fine di migliorare le caratteristiche nutraceutiche delle carni e ridurre il gas serra grazie alle minori emissioni di metano durante il processo di ruminazione.

A valorizzare l’operato del gruppo di lavoro vi è la possibilità di agire sui processi di una filiera corta, interamente campana, che porta il prodotto dalla stalla al punto vendita, passando per il laboratorio di lavorazione carni, con un notevole impatto positivo in termini ambientali. Oltre a ciò, va considerato il risvolto sociale che emerge dalla virtuosa collaborazione tra Università e Impresa: i giovani studenti campani fanno esperienza nel mondo del lavoro con un’azienda leader nel territorio, senza allontanarsi dalla propria regione e creando delle concrete competenze sul campo ma soprattutto proficui legami professionali con l’azienda ospitante.

Un’esperienza, quindi, che unisce le realtà virtuose di imprenditoria, formazione e ricerca nel territorio. Da qui la tavola rotonda si pone l’obiettivo di riflettere sulla possibilità di migliorare le sinergie tra le eccellenze del territorio al fine di creare azioni concrete che possano avere un impatto tangibile sulla salute e sul benessere dei cittadini.