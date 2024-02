Napoli, al Mercato le uova di cioccolato servono a comprare un campo di calcio

Compra un uovo di Pasqua e finanzia un campo di calcio per i ragazzi del Mercato: l'iniziativa parte da Asso.gio.ca. che lo scorso anno con la stessa formula riuscì a finanziare il restauro della tela della Madonna del Carmine che presto sarà riportata nella Chiesa del Carminiello a Toledo.

«Quest'anno con l’acquisto di un uovo di cioccolato artigianale (a latte o fondente, del peso di 500 grammi al costo di 10 euro possiamo provare a realizzare un altro sogno: l'acquisto di un campo di calcio a 5 smontabile con tappeti gommati, in modo da utilizzarlo in più luoghi e per più occasioni», scrive l'associazione della gioventù cattolica di piazza Sant'Eligio.

In questo caso si tratta di offrire ai nostri ragazzi e giovani la possibilità di praticare lo sport in strada nel rispetto delle regole. Un modo per insegnare la legalità e dare una mano a chi non può permettersi di praticare lo sport a pagamento.