Napoli, raccolta fondi per i figli delle detenute: penaliste in campo

Domenica 13 Gennaio 2019, 20:59

Una campagna di raccolta fondi per rafforzare l'assistenza dei minori figli di donne detenute. Parte dal Carcere possibile, onlus della Camera penale di Napoli con una riconosciuta vocazione nazionale, la raccolta di contributi per rendere meno drammatica l'esperienza dei più piccoli costretti a condividere l'esperienza della detenzione delle loro madri.Una iniziativa che vede protagoniste penaliste del calibro di Alessandra Cangiano, Elena Lepre, ma anche i professinisti dello studio Mandico and partners, e le avvocatesse Olimpia Bolognini, Argia Di Donato, Cecilia Gargiulo, Milenda Miranda, Sabrina Sifo e Lidia Scotto di Vetta, Giovanna Iommelli, tutti riuniti lunedì 14 gennaio alle 19 presso il FLAMEMusic&Drinks di via A.Falcone 378, Napoli.Le donazioni possono essere effettuate:con bollettino di c/c postale N. 85730307;bonifico bancario Monte Paschi di Siena – Napoli – Ag.12.IBAN : IT26 T 0103003412000000268148;Intestati a : IL CARCERE POSSIBILE – O.N.L.U.S. – Camera penale di Napoli.