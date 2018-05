Piazza Mercato, arriva il villaggio della legalità

Sabato 26 maggio, alle ore 16, in piazza Mercato, la partita tra Carabinieri e ragazzi – e alle ore 20,00 il concerto per la legalità

Venerdì 25 Maggio 2018, 10:17

Alle 16 calcio d’inizio per la partita dell’anno; a sfidarsi i Carabinieri, l’ordine dei giornalisti e la Guardia di Finanza con i ragazzi di piazza Mercato. Alle 16,30 deposizione dei fiori da parte del Comune di Napoli alla lapide in ricordo di Gaetano Montanino e alle 17,00 la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Gaetano Montanino, presieduta da don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis. Alle ore 20,00 il Concerto.Accade sabato 26 maggio, nell’ambito della partita della legalità. Un quadrangolare che nasce per siglare la pace fatta tra i ragazzini e le forze dell’ordine, dopo l’episodio del 17 gennaio scorso.«Facciamo un passo indietro - spiega il presidente dell’Asso.gio.ca. Gianfranco Wurzburger, che lavora sul territorio da oltre venti anni- la partita è un modo per firmare la pace, ma anche per dire che senza le regole non si va avanti». Il lancio di una molotov e il ferimento di un carabiniere il 17 gennaio scorso hanno portato alle successive scuse del ragazzino al militare del Reggimento “Campania” -feritosi per aver inseguito circa duecento ragazzini nella notte della battaglia del “cippo di Sant’Antonio”, che tentavano di appiccare il fuoco - e al desiderio di sfidarsi in campo per parlare con il linguaggio che tutti conoscono, quello sportivo. «L’abbraccio della pace tra i due e la successiva decisione di giocare una partita di calcio – aggiunge Wurzburger – va spiegata con la volontà di offrire ai nostri ragazzi altri modelli da seguire». Così il torneo vedrà sfidarsi prima carabinieri e ragazzini, poi con i finanzieri e con i giornalisti e, alla fine, i vincitori saranno premiati da Lucia Di Mauro, moglie di Gaetano Montanino, la guardia giurata uccisa in piazza Mercato nell’agosto del 2009. Significativa anche la presenza dei giornalisti che parteciperanno alla competizione: «Per noi – aggiunge Wurzburger – conta passare una notizia essenziale: piazza Mercato può rinascere solo se puntiamo sulla legalità. Il resto sono chiacchiere».Oltre al calcio, i ragazzi potranno praticare minivolley, basket e arti marziali anche grazie alla collaborazione del Comune di Napoli, il Csi Napoli (Centro sportivo italiano) che curerà l’area tecnica, Fondazione Polis e Libera Campania che hanno contribuito ad allestire un vero e proprio “villaggio della legalità” che funzionerà fino adomenica 27 maggio.Sabato sera alle ore 20,00 il villaggio ospiterà un vero e proprio concerto per allietare la serata. Presenta Lino D’Angiò, la direzione artistica è stata affidata a Nando Misuraca che terrà un concerto con la “V3 band” e ospiterà sul palco numerosi artisti come Lucariello, Rosaria Mallardo, Sara Tramma, D’Aria e Simone Prezioso. Lo slogan dell’iniziativa è, infatti, proprio “Gioca Pulito…e già hai vinto”, proprio per sottolineare l’importanza dello sport come veicolo di legalità, amicizia e condivisione. Appuntamento sabato, 26 maggio, alle 16. In piazza ci saranno anche dei gazebo con la presenza istituzionale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, di Libera Campania, del M° Ferrigno con un laboratorio di arti presepiali e di Asso. Gio. Ca..