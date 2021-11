Pompei, i bambini piantano gli alberi della speranza

Il sindaco, Carmine Lo Sapio, insieme alla consigliera delegata all'Istruzione, Pina Piedepalumbo, in occasione della «Festa degli Alberi», ha piantato un albero nel giardino del plesso «Capone», dell'Istituto comprensivo «Amedeo Maiuri», e con tutti i bambini del II Circolo.

Alberi che sono stati donati dai genitori degli alunni, come gesto fattivo di cittadinanza attiva. La giornata nazionale degli alberi rappresenta l'occasione per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per l'ambiente.

«Da sempre - ha detto il primo cittadino - gli alberi ci raccontano la storia, combattono, grazie alle loro radici, i fenomeni di dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il suolo e migliorano la qualità dell'aria».