Pompei, premio internazionale bontà: staffetta da don Merola a don Patriciello

Pompei, passaggio di consegne del Premio bontà da don Luigi Merola a don Maurizio Patriciello. Nel 2021 a ritirare il premio è stato don Merola, il sacerdote anticamorra che ogni anno salva dalla strada 240 bambini, tra Pompei e Napoli, educandoli nella sua fondazione A' voce d'è creature.

Nell'edizione 2022 la persona più buona è don Maurizio Patriciello, da sempre in prima linea per difendere la propria terra dall’usurpazione mafiosa. Il Premio Internazionale della Bontà – La giornata del cuore si è svolta a Milano, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il Comitato della Croce di Cavarzere, presieduto da Fiorenzo Tommasi, assegna ogni anno il riconoscimento a coloro i quali «si sono amorevolmente spesi nell’interesse degli altri, traducendo in gesti concreti quello spirito di solidarietà indispensabile per una convivenza pacifica, armonica e giusta».

La manifestazione punta all’obiettivo più generale di riaffermare i valori strategici della legalità e della giustizia, esaltando figure di eroi quotidiani e positivi che è importante indicare come esempi da seguire in ogni semplice gesto. E don Luigi Merola e don Maurizio Patriciello sono esempi da seguire. Il premio per don Patricello è stato ritirato da don Antonio Coluccia.