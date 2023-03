Portici, allo stadio San Ciro in campo la nazionale attori con i protagonisti di Mare Fuori: una sfida per l'inclusione sociale

Quadrangolare per l'inclusione al San Ciro, con la Nazionale Attori, la Nazionale Medici la rappresentativa delle amministrazioni di Portici e San Giorgio e la rappresentativa Assoutenti - Techmade.

In campo annunciata la presenza di Enrico Montesano, Francesco Cicchella, Ciro Giustiniani, e Francesco Panarella della fiction Mare fuori.

Prevista l'esibizione pre-match di Andrea Sannino e dei comici di Made in Sud.

Un abbraccio all’inclusione: è l’evento sportivo in programma domani, venerdì 24 marzo, allo stadio San Ciro a Portici. La manifestazione punta a sensibilizzare i giovani sui temi dell’inclusione sociale di persone e minori svantaggiati.

Gli studenti di tutte le scuole di Portici e San Giorgio a Cremano, i cui comuni hanno dato il patrocinio morale, hanno realizzato lavori a tema che saranno premiati al termine dell’evento sportivo.

In campo, in un quadrangolare, la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Italiana Medici, la rappresentativa Assoutenti – Techmade e la squadra delle amministrazioni di Portici e di San Giorgio a Cremano.

Gennaro Buonocore, responsabile settore calcio Associazione Italiana Cultura e Sport di Napoli, ha spiegato: «La grande forza del progetto è il coinvolgimento delle scuole che, ancor prima dell’evento sportivo, hanno realizzato un contest: alle elementari abbiamo chiesto un disegno, alle medie un tema e alle superiori Cosa faresti tu… ovvero se fossero loro al posto di un dirigente pubblico di provare a dare una soluzione a temi di inclusione sociale. Ai vincitori sarà dato un buono scuola».

Alessandro Papaccio della direzione nazionale Aics ha aggiunto: «Un maggior coinvolgimento dei ragazzi, delle famiglie, credo sia il messaggio migliore in questo momento di grandi difficoltà di relazioni».

In campo quattro squadre che si sfideranno in diversi match. Annunciata la partecipazione del celebre attore romano Enrico Montesano, dell'imitatore e cantante Francesco Cicchella e l'esibizione pre-gara di Andrea Sannino. In Campo anche Ciro Giustiniani, i protagonisti di Made in Sud, e Francesco Panarella della fiction Rai, Mare fuori.