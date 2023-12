L'estetista dal cuore d'oro: a Portici c'è il «Pay with a smile»

Nadia Mazzone, napoletana, 28 anni e il suo enorme cuore d'oro: dopo aver studiato alla PhiAcademy, di cui è anche poi divenuta insegnante, ha lanciato nel suo studio di Portici un programma che viene chiamato “Pay with smile”, al quale lei ha deciso di aderire offrendo anche la più moderna tecnica chiamata microblading. L’iniziativa prevede di mettere la propria arte a disposizione di coloro che hanno perso le sopracciglia in seguito ad alcune malattie o cure, in seguito anche alle terapie con chemioterapia. Per cui il trattamento viene eseguito in maniera totalmente gratuita. E l'unica forma di pagamento è un sorriso.

Duemila trattatamenti effettuati in 4 anni di attività e soprattutto la voglia di tendere la mano alle donne, ma anche agli uomini, che in seguito alle cure ricevute hanno perso le sopracciglie. «Abbiamo deciso di riservare alle nostre clienti un trattamento di Microblading completamente gratuito, dedicato a chi ha combattuto il tumore, offrendo l’opportunità di pagare con un sorriso».