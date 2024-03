Povertà educativa a Napoli, convegno a San Domenico Maggiore

Il 20 marzo nell Sala del Capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà il Convegno: «Povertà educativa, dispersione scolastica e devianza minorile, il ruolo della scuola pubblica tra prevenzione e repressione, tra meritocrazia e inclusione».

L’ inizio dei lavori è previsto per le ore 9. Il Convegno è organizzato dall’Associazione Culturale e Professionale “Scuola e Società” in collaborazione con i sindacati di base del comparto scuola SGB e CUB SUR.

Saranno presenti al Convegno diversi esperti delle tematiche in esame per garantire un approccio multidisciplinare e non settoriale alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alla devianza minorile di cui saranno esaminate le principali cause socioeconomiche e le diffuse conseguenze sulla qualità della vita, soprattutto delle classi sociali più deboli.

Interverranno, tra gli altri relatori, Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia Sperimentale dell’Università Parthenope, recente autrice del libro “Ragazzi che sparano”, Giorgio Volpe, storico e ricercatore del dipartimento Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, Valerio Nitrato Izzo del dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, esperto di politiche e disuguaglianze nella città contemporanea.

Il convegno è aperto alla partecipazione di tutti i lavoratori della scuola ma anche di genitori, studenti, dirigenti scolastici e di tutti i cittadini interessati all’approfondimento di questi temi.

Al personale docente sarà consegnato apposito materiale informativo e l’ attestato di partecipazione.