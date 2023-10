Race for the Cure, sport e solidarietà per le strade di Napoli

Torna a Napoli l’appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno.

Evento simbolo della Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale, la Race si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Istituzioni, musei e numerose associazioni che sostengono il programma delle iniziative in occasione della Campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, per celebrare le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.

Oltre all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Race for the Cure di Napoli e il Comitato Campania di Komen Italia si avvalgono del patrocinio del Comune di Napoli e dei patrocini del Comune di Salerno, Comune di Caserta, Comune di Capua e del Comune di Mercogliano.

Il percorso della Race partirà da Piazza del Plebiscito, attraverserà Via Cesario Console, Via Santa Lucia, Via Partenope, Via Partenope per Via Alessandro Dumas Padre, Piazza Vittoria, Via Caracciolo, Via Caracciolo Acquario, Viale Dohrn, Piazza della Repubblica (Giro Boa), Viale Dohrn, Viale Dohrn Monumento Diaz, Via Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Partenope, Via Nazario Sauro, Via Nazario Sauro Statua Umberto I, Via Cesario Console e arrivo a Piazza del Plebiscito.

Il percorso sarà supportato dall’organizzazione tecnica della Neapolis Marathon.

Al termine, dal palco si celebreranno le Donne in Rosa, saranno premiate le squadre partecipanti alla Race e si terrà, inoltre, la premiazione delle scrittici vincitrici del Premio Letterario “Con tutto l’amore che posso” a cura dell’associazione Enterprisingirls.

Affiancherà la VII Race for the Cure a Napoli la Carovana della Prevenzione, il programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia.

Già da sabato 14 ottobre (dalle 9.30 alle 16.30) e domenica 15 ottobre (dalle 9.30 alle 13.00) a Napoli e nei quartieri di Pianura e Scampia, il Comitato Regionale Campano di Komen Italia in collaborazione con ASL Na1 Centro, metterà a disposizione unità mobili attrezzate con macchinari di ultima generazione e personale medico ospedaliero all'interno del quale sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

Gli eventi di Napoli danno il via, con una staffetta simbolica che attraverserà tutta la regione, agli appuntamenti di salute, sport e solidarietà nelle province campane, fino alla fine del mese.

Corse, camminate e altri eventi accompagnati sempre dalla Carovana della Prevenzione raggiungeranno Mercogliano (AV) e la Reggia di Caserta il 21-22 ottobre, Salerno il 26, 27, 28 e 29 ottobre e Capua (CE) il 28-29 ottobre.

Il filo conduttore sarà “Con tutto l’amore che posso”, un forte messaggio di solidarietà che accomunerà tutte le iniziative in Campania.